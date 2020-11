Outman ZBAIR

Passionné par la logistique depuis mon premier contact avec l'entreprise en 1989, j'ai consacré les dix premières années de ma carrière à étudier et exécuter dans les moindres détails toutes les fonctions de la logistiques.



A partir de 1999, j'ai commencé à piloter toute la chaîne logistique d'abord dans un milieu industriel en tant que responsable logistique, puis dans le domaine du transport maritime en tant que directeur logistique et enfin dans le domaine de la distribution nationale en tant que directeur des opérations.



En plus de la connaissance des processus, des infrastructures et des organisations logistiques dans l'environnement national et international, ma valeur ajoutée tient aussi à une réelle capacité à travailler en équipe et à fédérer et responsabiliser des collaborateurs autour de projets communs.



Toujours passionné par la logistique qui commence aujourd'hui à prendre de plus en plus d'importance dans la stratégie du développement national, je suis prêt à contribuer à toute initiative sérieuse dans ce domaine.





Mes compétences :

Logistics and Supply Chain