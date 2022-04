Outoumbe ELI

Ingénieur chargé de projet en maîtrise d'oeuvre complète des projets d'infrastructure VRD et hydraulique urbaine, je participe à toute les phases de projet:

- Etudes (Diag, Faisa, APS, APD, PRO, ACT...)

- Direction des travaux (réunions, VISA, SITUATIONS....)

- Élaboration des DLE (Dossier loi sur l'eau) et de PA (Permis d'Aménager).



Outils de travail : AutoCAD, Mensura, office (Excel, PowerPoint, Word...)



Mes compétences :

Préparer et réaliser des mesures géophysiques

Préparer et réaliser des tests hydrauliques (essai

Traiter, analyser et interpreter les données géoph

Dimensionner les réseaux hydrauliques

Sorties

Microsoft Word

Microsoft Excel

Autocad

ArcGIS

Modélisation des réseaux hydrauliques

Modélisation hydrogéologique