Retrouvez nous surArray

Suivez-nous sur facebook et notre blog Outsourcing Madagascar!



Outsourcing Madagascar est une plateforme dédiée au secteur des NTIC à Madagascar. Il a pour vocation d'informer les donneurs d'ordre et de permettre leur mise en relation avec des prestataires implantés à Madagascar.



Outsourcing Madagascar propose des prestations de conseils et d'accompagnement aux sociétés souhaitant externaliser à Madagascar dans les domaines du BPO, de la relation client, de la dématérialisation et de l'ingenierie informatique.



L'équipe franco-malgache d'Outsourcing Madagascar, composée d'experts de l'externalisation est le lien qui permet de réussir une collaboration efficace entre les prestataires locaux et les donneurs d'ordre.



La qualité des prestations d'Outsourcing Madagascar est garantie par ses valeurs :

- Expertise : nos équipes connaissent le cœur de métier de chacun des prestataires

- Fiabilité : toutes les informations fournies sur le site sont vérifiées sur terrain

- Indépendance : nous ne sommes affiliés à aucun des prestataires présentés

- Transparence : dans notre méthodologie, dans le choix des prestataires et dans le mode de rémunération

- Ethique : les prestataires sélectionnés répondent, en plus des critères de qualité, à des exigences de confidentialité et de respect des bonnes pratiques en droit du travail.



Mes compétences :

Centre d'appel

Rédaction web

Audit

Référencement internet

Business Process Outsourcing

Externalisation

Gestion de la relation client