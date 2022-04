Outyatti ATTOUMANI

Titulaire d'un bac+ 4 en commerce international, je suis actuellement en interim en tant qu’assistante commerciale France / export dans le secteur des équipements agroalimentaires.



Mon objectif à long terme est d’évoluer dans un secteur dynamique, de participer activement au développement de nouveaux marchés à l’international et d’animer une équipe dans une entreprise ayant des valeurs axées sur la qualité et la satisfaction client.



Pour l’heure, j’aspire à rejoindre une entreprise, sur un poste commercial ou achat avec pour but de renforcer mes qualités et capacités professionnelles pour pouvoir gagner de nouvelles compétences.



Je reste à l'écoute d'opportunités



Mes compétences :

Microsoft Office

Blogging

ERP

Informatique & NTIC

Gestion de projet

Techniques import export

Marketing

Linguistique