Ouverture Consultants est une structure de conseil en gestion et en contrôle de gestion externalisé.

Notre but est d’aider les TPE et PME à se doter d’un outil de pilotage et d’aide à la décision adapté à leurs besoins.



En permettant à de petites structures d’intégrer un Directeur du contrôle de gestion en temps partagé à ses effectifs, Ouverture répond à leurs exigences de flexibilité et d’économie.



Ouverture Consultants offre au-delà de son rôle de conseils, un autre regard et une approche différente à ses clients. C’est pour l’entrepreneur, la possibilité d’être écouté et de confronter ses idées



Ouverture Consultants, n’intervient pas en doublon d’un expert-comptable mais en complément pour donner une meilleure visibilité aux dirigeants et un levier à l’augmentation de leur marge grâce à une approche opérationnelle et pragmatique.





Mes compétences :

Contrôle de gestion

Reporting

Business planning

Organisation

Formation

Conseil

Contrôle des coûts

Gestion budgétaire