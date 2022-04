Ouyous ISMAIL

Chef de projet Industrialisation.

9 ans d'expérience en industrialisation et gestion de projets.

Mes compétences interpersonnelles: Développement de l’esprit d’équipe, Motivation, Communication Influence, Prise de décision et Négociation.

Mes valeurs : Ecoute, respect, partage et ambition.



Si vous avez un projet de recrutement et si vous souhaitez en savoir plus sur mon parcours et mes motivations, n'hésitez pas à me contacter.



CDI sur Île-de-France/pays Frontaliers

Mobilité nationale et internationale dans le cadre d'une mission

Mes coordonnées :

Adresse e-mail : ismail.ouyous@gmail.com

Téléphone portable : 0033(0) 6 22 38 95 64



Mes compétences :

Gestion de projets

Coordination de projet

Conception mécanique

Pilotage de projet

Simulation numérique

Catia v5

Budget

Planification

Reporting

Suivi de chantiers

Conduite de projet