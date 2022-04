Ouzéifa TCHEDRE

TCHEDRE Ouzeifa ,jeune diplômé ,titulaire de la licence en sociologie de l'éducation .

Dynamique,rigoureux et autonome dans l'intervention sur le projet "Action et éducation pour tous "

-travailleur social ( orphelinats, maison de retraite, maternité, préscolaire, poste scolaire, universitaire)

Actions:

-assister les enfants en difficultés

- aider les orphelins et les personnes âgés à mieux s'épanouir

- animateur social



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet

Informatique

Études qualitatives

Études quantitatives

Relationnel

Enquêtes de terrain

Analyse de données

Rédaction scientifique