Overlay CREDIT MANAGEMENT

Un dossier confié:une solution trouvée







Notre cabinet est spécialisé dans la gestion du risque client, le recouvrement de créances amiables et judiciaires.

Les enquêtes permettant d'exécuter vos jugements ou de retrouver vos débiteurs.



Nous animerons un réseau de correspondants spécialisés, et soigneusement sélectionné par nos soins, en fonction de leurs compétences géographiques :

- Avocats

- Huissiers de Justices

- Agents de Recouvrement

- Agents de recherche



Nous coordonnons l'action de ces différents acteurs de la gestion du risque client afin d'agir, au mieux, en fonction de vos intérêts et à moindre coût .



Encaissement des créances à votre ordre..Aucun délai de rétrocession.

















Mes compétences :

Enquêtes

Assistance commerciale

Recouvrement de créances

Recouvrement amiable et judicaire

Credit management