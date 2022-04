Basée en ZA de bièvre est entre Grenoble et Lyon au péage de l'A48 Ovictus Developpement est une société spécialisée dans l'externalisation commerciale à la carte pour les PME .

En free-lance, Ovictus Développement se déplace en votre nom chez les clients et les prospects que vous n'avez plus le temps matériel de rencontrer . Sachant qu'une visite commerciale entretient le relationnel téléphonique et débouche le plus souvent sur une commande immédiate suivie d'autres, l'externalisation de vos déplacements peut être l'outil indispensable à la vie pérenne de votre base commerciale. Ovictus Développement se déplace en votre nom sur 80% du territoire français, la majorité des pays francophones et les dom-tom. La facturation de la prestation est sur devis, à la demi-journée, à la journée ou à la semaine . Les frais de déplacements sont gérés par vous-même, selon votre budget, donc pas de surprise vous choisissez la prestation.





Mes compétences :

Immobilier

Maintenance automobile

Distribution Alimentaire

Transport de marchandises

Gestion de la relation client

Plasturgie