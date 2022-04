Advice developpement

Le Maroc change, bouge, évolue. Il se développe et lutte pour révéler au grand jour ce qu’il a de meilleur. Le royaume dispose d’un important vivier de compétences, de jeunes diplômés ou plus anciens, d’élèves, d’adolescents, d’adultes, dont la formation, encore très théorique, n’est pas toujours en adéquation avec la réalité du marché du travail qui devient de plus en plus exigeant.

J’ai rassemblé pour vous les meilleurs profils pour que nous puissions construire ensemble ce Maroc de demain qui se dessine aujourd’hui : Nous les formons aux techniques pédagogiques les plus pertinentes pour qu’ils soient les plus efficaces avec vos enfants, adolescents, étudiants ou collaborateurs.

Je suis heureux aujourd’hui de mettre à votre disposition cette équipe qui partage avec moi l’amour du travail bien fait et le médiatise avec toute la patience et l’écoute nécessaires. Ils symbolisent à la perfection l’alliance entre la culture marocaine et les méthodes d’apprentissage occidentales, constamment tournées vers le positif et l’émulation des forces vives de chaque individu, jeune ou adulte.

Que vous soyez professionnel ou particulier, j’ai développé pour vous avec mes collaborateurs le programme et les méthodes qui répondent exactement à vos besoins.

A partir d’aujourd’hui, vous pouvez avoir confiance en votre développement, avec nous, à travers nous, et parmi nous.

Je vous souhaite toute la réussite possible dans votre entreprise et vous dis à très bientôt