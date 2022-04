Ovidiu POP

J'ai un parcours un peu atypique :

Parti seul en 1992 de Roumanie vers la France pour "faire quelque chose de ma vie" car je voulais mettre de mon coté toutes les chances de réussir.

J'ai intégré l'ENI de Metz la même année et au bout des 5 ans d'études j'ai eu mon diplôme et peu après ma naturalisation française.

Je suis entré dans la vie active comme ingénieur d'affaires chez Meca Robo à Metz. Ensuite, chez Faiveley Transport j'ai eu en charge le développement du pantographe qui équipe les rames TGV Méditerranée.

En 2002, chez Metzeler Automotive Profile Systems (aujourd'hui Sealynks) j'ai pris la direction du projet X90 monde (Dacia Logan), du point de vue de l'étanchéité véhicule. Une année après j'ai eu en charge la création de la filiale Roumaine et la responsabilité du site.

En 2007 j'ai décidé de changer pour voir autre chose et j'ai pris la direction générale du site de production (emballages plastiques) de Roumanie appartenant à Alplast Groupe (France).

Aujourd'hui le site est rentabilisé.