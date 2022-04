Ovono ARMEL

Je suis anthropologue et enseignant-chercheur au département d'anthropologie de l'université de Libreville. J'assure le cours magistral d'anthropologie urbaine, que je couple avec les questions de réfugiés en milieu urbain.



Mes thèmes de recherches :

Mes réflexions portent sur les questions de migrations forcées en Afrique, le statut de réfugié en Afrique, les stratégies identitaires et le lien social en milieu urbain, l'humanitaire. Je me suis récemment intéressé aux envoûtements (séduction) et aux rapports sociaux spécifiques qu'ils instruisent.