Hospice Bienvenu HOUNYOTON

Chargé d'enseignement de 2011 à 2015 à l'Université Lyon 2 dans les facultés de Droit, d'anthropologie, et d'Économie

Enseignant vacataire à l'Institut des Droits de l'Homme de Lyon

Enseignant vacataire invité dans plusieurs établissements de la région lyonnaise et à Grenoble École Management

Président d'association spécialisée en Expertise de développement et de coopération décentralisée





Compétences:

Anthropologie et Sociologie des cultures africaines,

Développement, Solidarité internationale et Coopération décentralisée

Droits de l'homme, principalement les droits Économiques et sociaux culturels

Protection de l'enfance victime de traite et d'exploitation en Afrique.

Entrepreneuriat et Économie Sociale et solidaire



