Si vous êtes à l'écoute du marché, en recherche d'emploi ou que vous souhaitez recruter vos futurs collaborateurs, vous pouvez me contacter via Viadeo ou via l’adresse email suivante owen.bardeau@expectra.fr.



Chargé de comptes dans le secteur de l'IT dans l'Ouest, nous proposons aux entreprises des solutions en matière de recrutement spécialisé, s'appuyant sur notre expertise, une méthodologie agile et éprouvée et les meilleurs outils du marché. Nous répondons aux attentes et aux besoins de nos clients en identifiant les meilleurs talents dans notre secteur d'activité : Systèmes d'informations au global, développement, web, mobile, testing, informatique industrielle, métiers de la production (système, réseaux, sécurité).



N’hésitez pas à nous contacter, ou retrouvez-nous sur :



Retrouvez nous sur :

Notre site :Array

Twitter : @expectra_emploi

Facebook : facebook.com/expectra.fr



Filiale du groupe Randstad France, Expectra est le premier réseau spécialisé de recrutement de profils cadres et agents de maîtrise.



Mes compétences :

Relationnel

Dynamisme

Marketing

HTML

Cascading Style Sheets

WordPress

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Recrutement IT