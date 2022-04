Owen DAVIES

Etudiant en DUT Informatique, je suis d'un naturel curieux, plus particulièrement en ce qui concerne le numérique. Je ne demande qu'à apprendre. Au titre de ma formation j'ai développé des connaissances dans des langages de programmation (C et Java) et en développement web (html/css). Je pense m'orienter au terme de ma formation vers une license puis master.



Mes compétences :

CSS 3

HTML 5

C

Animation

Graphisme