Owila LEBO

Je suis en france depuis le 19/09/1987, et j'ai commencé à travailler depuis cette meme année en électricité, car j'ai le bac obtenu chez moi en RDC,ex zaire donc cela fait 23 ans que je travail en électricité.

Depuis la fin de l'année 2010,j'ai décidé d'évoluer pour le gros oeuvre,alors,j'ai suivi une formation qualifiante de coffreur bancheur,à l'AFPA ris-orangis dans l'essonne,du 02/05/201 au 04/11/2011,et,j'ai acquis mon titre professionel,après des examens pratiques et théoriques devant les menbres du jury.

Actuellement,je suis à la recherche active d'un emploi.



Mes compétences :

ponctuel

Règles et consignes de sécurité

Sécurité

Sens des responsabilités