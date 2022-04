Oxalide CONSEIL INFOGÉRANCE HEBERGEMENT

Fondée en 2000, Oxalide a su faire sa place sur le marché des infrastructures critiques Web.

Aujourd’hui reconnu comme un acteur de premier plan en infogérance et hébergement. Oxalide a le souci d’accompagner ses clients dans les challenges allant de la gestion à la production en passant par l’innovation : « Nous concevons et gérons votre infrastructure comme si c’était la nôtre. »



Pourquoi nous rejoindre ?



Tu sais que "scalabilité" n'est pas une espèce d'insecte, qu'Apple et le monde OpenSource ne font pas bon ménage, Tu considères que Linux c'était ton idée, et qu'avec ZSH on peut sauver le monde. Richard Stallman et Dennis Ritchie te parlent plus que Djamila ou Benjamin Castaldi et que ton cœur loupe un battement lorsque tu entends "42" dans une conversation, alors ...

Vous êtes au centre de toute notre attention !



Mes compétences :

Open Source

Web

E-commerce

Linux

Debian

Apache

Varnish