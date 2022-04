Oxana TARASOVA

Je vous remercie pour votre visite sur ma page.



En novembre 2011, nous avons crée une société nommée Eurostaff. C'est par ce biais que le 27 novembre 2009 est entré en vigueur l’Accord relatif aux migrations professionnelles, conclu entre la France et la Russie. Il simplifie beaucoup de demarches administratives pour obtenir le visa et l’autorisation de travail.



Nous nous sommes renseigné auprès de la Préfecture et de la DIRECCTE* pour finalement mettre en pratique ce nouveau régime.



L’équipe EUROSTAFF effectue des projets et favorise le développement des rélations entre des enterprises françaises et de potentiels collaborateurs en Russie, au départ notre entreprise a été créé spécialement pour la concrétisation des des projets de jeunes Russes bénéficiaires d’un visa «Vacances-Travail » ou « JeunesProfessionnels ».



Je suis sur Viadéo pour partager, pour apprendre, ou pour donner des infromations selon les profils rencontrés... n'hésitez pas à me contacter pour toutes questions.



"La grandeur d'un métier est peut être avant tout d'unir les hommes" SAINT-EXUPERY

tarassova.oks@ya.ru





