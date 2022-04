URBANISATION NUMÉRIQUE / MOBILE INTELLIGENCE



Ingénieur Conseil T.I.C Numérique Territorial

Assistance Maîtrise d'Ouvrage

Chef de Projet /Gouvernance Missions transverses.



Spécialités :

- Aménagement Numérique des Métropoles Infrastructures&services

SmartCities - SmartGrid - InnovativeCity

- Business Mobile Intelligence

Convergence sur Mobile.



Projets en cours :

Schéma Directeur Numérique.

Bouquet de services Mobiles (Urbaniste NFC) ,

Déploiement réseaux opérateurs FTTH fibre et mobile LTE 4G.



Connaissances des Marchés Publics et des Appels à Projets.



Technical skills :

TSM / OTA platform, UICC managment/ Iso 14443

GlobalPlatform, 3GPP, ETSI specifications

NFC service specifications A.F.S.C.M

USIM, μSD, NFC adapters, embedded SE

key management, personalization

mobile wallet (payment and transport)

cardlet/midlet configurations

JAVA JRE Development

Citysi compliance / A.F.S.C.M requirements

Calypso specifications

Oracle, 4D, Toad, SQL, PL-SQL

MERISE/ ITIL



Ref secteurs d'application : Laboratoires, Compagnies Aériennes, Agences de communication, Collectivités , Santé, Industrie, Tourisme, Education



Fonction Actuelle:

Chargé de Mission Numérique auprès d'une Grande collectivité

Ingénieur Principal Contractuel CDI



Précédemment : Responsable Support (11000 utilisateurs)grande collectivité; Call Center, Change Management, Asset Management



Projets récents : Pilote de processus ITIL, Service Center&Asset management (Easyvista IBM&Staff&Line), Migration annuaires PL SQL Oracle 10g....



OUVERT A TOUTE PROPOSITION



Mes compétences :

Gestion de projet

Centre d'appels

Réseau

EasyVista

SmartBusiness

Smartcities

NFC

Developpement International

Mobility