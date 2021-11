Daniel PELLAT

58 ans dont 27 années de formateur AFPA dans les spécialités de la Carrosserie et la Peinture automobile, peinture industrielle, traitement de surface et peinture aéronautique. Expatrié sur un projet en partenariat avec PCA en Russie, à Kaluga de septembre 2011 à mars 2013, intervention au Maroc 2014 et Tunisie 2015.

Depuis le 1er juillet 2015, sur le dispositif Itinérant, Direction des Services Centraux

Intervention comme expert sur les domaines

-Automobile: 1ére monte et Après-vente

-Industriel

-Aéronautique

Sur le territoire national et au travers du dept international de l'AFPA



Mes compétences :

Réactif

réflexif

Autodidacte