Oye KALIVOGUI

Spécialiste en Logistique et Chaine d’Approvisionnement, diplômé d’une Maitrise en Sciences Comptable á l’Université Général Lansana CONTE de Sonfonia Conakry, Guinée, a travaillé pendant plus de Cinq ans dans des institutions des Nations Unies.



Je suis aujourd'hui á L’UNOPS Bureau Guinée chargé de la Logistique et les processus de passations de marchés pour la réalisation des différents Projets.



J' ai acquis de nombreuses expériences dans les procedures de passations des marchés, la gestion logistique et administrative de différents projets de grande importance, particulièrement dans la réalisation du Projet d’appuis aux corps paramilitaires pour la conservation de la nature (ECOGARDES) financé par l’Union Européenne, le Projet de réinsertion économique et sociale des jeunes (PARECO), le Projet de mesures d’accompagnement sanitaire des travaux de la Route Nationale 2 (MASTRE/RN2), le Projet de Réhabilitation des Centres de Sante dans le cadre de Ebola et aux Opérations au PNUD.



Mes compétences :

Comptabilité

Logisitique

Achats

Gestion administrative

Contrôle interne

Audit

PRINCE2 methodology