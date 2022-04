Oyharcabal LAURENT

Je suis Gérant de l'entreprise Oneup Audiovisuel, je travaille dans le graphisme et l'audiovisuel depuis plus de 10 ans. Monteur Truquiste spécialisé sur After Effect, je développe mon activité sur le Grand Sud de la France ainsi que la région Parisienne.



Mes compétences :

Finalcut pro

After effect

Monteur truquiste

Réalisateur

Audiovisuel

Audio

Musique

Paris

Toulouse