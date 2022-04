OZ TRANSLATION est une micro-entreprise fondée en février 2013. Son activité se concentre sur la traduction Français-Anglais et Anglais-Français de documents techniques. Après 3 années d’expérience dans le monde de l’Energie, je suis convaincu des problématiques engendrées par les traductions de documents techniques : délais conséquents, coûts élevés, qualité parfois insuffisante, approximation des termes et concepts employés.



OZ translation vous propose ses services pour la traduction français < = > anglais de tout document de type :

- Cahiers des charges

- Dossiers / Procédures techniques

- Manuels d’utilisation

- Sites internet / Plaquettes de présentation

- Relecture de traduction



Ces traductions peuvent intervenir dans les domaines suivants :

- Mécanique

- Matériaux / Métallurgie

- Énergie / Nucléaire

- Soudage/ Contrôles Non Destructifs

- Gestion de projet

- Informatique , Sport...



N'hésitez pas à nous contacter pour toute information ou toute demande de devis, OZ TRANSLATION s’engage à vous répondre dans les plus brefs délais et à vous fournir des prestations de qualité. Votre satisfaction est notre priorité.





Mes compétences :

Vérification de traduction

Traduction