Ozdogan YILMAZ

Vos rêves sont nos réalités!



Passionné par l'architecture et la construction, j'ai créé Ezel Bâtiment depuis plus de 4 ans pour œuvrer avec mes partenaires à la création, la construction et la réhabilitation de projets tout corps d'état.

J'ai débuté ma carrière en tant que conducteur de travaux et je rêvais de pouvoir diriger ma propre entreprise de Bâtiment pour entre autres végétaliser les toits de Paris!



J'en ai fait une réalité et depuis Ezel a grandit.



Nous avons élargi notre offre en matière de réhabilitation et de rénovation des patrimoines immobiliers, publics ou privés, autour d’une approche Service s’appuyant sur nos valeurs et nos savoir-faire techniques.



Ezel demeure une société familiale et indépendante des grands groupes nationaux et conduit son développement avec passion, disponibilité, proximité et responsabilité. Nous sommes portés par la créativité et l'innovation. La satisfaction de nos clients est au cœur de nos préoccupations.



Nos interventions:

De la rénovation à la réhabilitation lourde avec reprise et consolidation des structures en site libre comme en milieu occupé, sur tout type d’habitation. Nous réhabilitons et restructurons tout type d’établissement accueillant du public privé ou public.

Ezel intervient sur l’ensemble des expertises techniques du bâtiment : Extension, réhabilitation, gros œuvre, étanchéité, aménagement, rénovation, végétalisation entre autres auprès des équipements publics, des grandes enseignes, des administrateurs de biens et des institutionnels.



L'équipe Ezel est engagée à rendre réels vos projets.

www.ezel.fr



Mes compétences :

Bâtiment

Construction

Autocad

Excel

Gestion de chantier

Plannification de chantiers

Word

Analyse d'offre

CCTP