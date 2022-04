Ozkan ERTURK

Actuellement chez Premier Tech Horticulture France en qualité de Chargé d'affaires.

Je commercialise des produits de supports de culture au niveau national auprès du Grand Public.



Fort d’une expérience de plusieurs années dans le commerce, j’ai eu l’opportunité de travailler au sein de plusieurs grands groupes comme La Florentaise spécialisé dans le sable, gravier, produits de jardins et Saint Gobain expert en matériaux de construction.

J’ai également contribué au développement à l’international des sociétés Lamor Corporation en Finlande et Kaya Ogullari en Turquie.



Je suis aujourd'hui titulaire de différents diplômes :

Baccalauréat : Science Technologie du Management et de la Gestion

Bac + 2 : BTS Assistant de Gestion Pme-Pmi option : Management des organisations

Bac + 3 : Licence Commerce et Management



A travers ce parcours académique et professionnel j'ai su développer des compétences dans plusieurs domaines : le commerce, la gestion et le management



Mes compétences :

Commerce

Négociation commerciale

Management

Gestion

Economie

Marketing