özlem LENGAGNE

Dynamique, motivée, pétillante, rigoureuse et organisée.



J'aime le challenge et aller de l'avant. Mon objectif est de m'épanouir dans mon métier, donner le meilleur de moi-même, partager mes compétences et apprendre davantage !









Mes compétences :

Adobe Flash

Suivi commercial et administratif

Gestion administrative

Communication institutionnelle

Adobe Dreamweaver

Communication interne

Organisation d'évènements

Administration des ventes

Adobe Photoshop

Conseil en communication

Microsoft Office

Maquettage

Adobe InDesign

Animation de réunions

Adobe Illustrator

Adobe Premiere

Organisation du travail

Microsoft PowerPoint

Communication événementielle