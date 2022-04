Voilà voilà, donc, je suis technicien de spectacle indép. à divers endroit comme le théâtre du passage (NE), populaire romand (Chx) la comédie (GE), ADN (NE), compagnie T’Âtre (VD), etc... ça c'est pour vivre. Maintenant, ma passion, c'est la musique. J'ai commencé à l'école déjà, avec la musique pop (j'devais avoir 12(83) quand j'ai mixé à ma première boom de camps de ski... mdr, c'était trop top), en suite est arrivé la période Hip-hop (2-3 ans + tard) et enfin la période électronique (2001-2). D'abord breakbeat, électro, pour finir techno-minimal (depuis une dizaine d'année env.) Je suis aussi l’un des fondateurs de la Mini Prod. (Organisation indép. De soirées in-out door, viendez voir sur face de bouc sous les pseudos : pa. abrantes ou miniprod). Si vs voulez en savoir +, demandez moi… mucho besos !!!



Mes compétences :

Production musicale

Technique lumière

Dépannage informatique

électro-technique

Technique audio

Dépannage audio

Instalation audio/vidéo

Organisateur d'événements

DJ & Artistes