Pablo BLANC

Business Manager au sein de Venedim Infrastructures depuis 2013 et Responsable d'Agence depuis octobre 2015 mon activité auprès de mes clients s'organise principalement autour de 2 cœurs de métiers, les Infrastructures et les Etudes et Développements.



Proactivité, Prospection, Qualification précise du besoin client, analyse, persévérance et réactivité me permettent aujourd'hui de pouvoir développer ma Business Unit sur différents secteurs d'activités.



Mes compétences :

Relation clients

Infrastructures informatiques

Rigueur dans le travail

Autonomie professionnelle