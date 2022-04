Pablo BROUTIN

Après avoir étudié et travaillé trois ans dans le domaine des Ressources Humaines, mon projet professionnel a évolué vers un métier manuel qu'est la plomberie.

Un métier d'avenir qui est en constante évolution comme dans la plupart des domaines, mais qui reste tout de même concret. Ce qui me permet d'acquérir de réelles compétences et ainsi de pouvoir satisfaire ma motivation pour le domaine du BTP, domaine porteur dans notre société en constante évolution que ce soit concernant les matériaux, mais aussi l'outillage et ainsi les méthodes et technicités se rattachant à chaque corps de métier.



Ayant validé mon CAP en juin dernier, je me dirige sur un BP qui regroupera en plus de la plomberie, toute la dimension chauffage afin de pouvoir étendre mes compétences et pouvoir atteindre le premier objectif que je me suis fixé qui est celui d'être "plombier chauffagiste".



A l'issue de mes deux dernières années de formation dans le domaine de la plomberie, j'espère intégrer une entreprise qui me permettra d'avoir assez d'expérience et de recul afin de pouvoir un jour monter une entreprise de plomberie.