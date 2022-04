Je suis comptable



j'aime et je crois au travail bien fait comme

source d'épanoiussement moral et social.



je suis titulaire d'une maîtrise en sciences de gestion avec une

expérience de trois en cabinet comptable et depuis juin 2011 je suis

responsable de la comptabilité à CERGIM



Mes compétences :

Audit

Audit commercial

Commercial

Comptabilité

fiscalité