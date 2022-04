Pablo CORREA

Aussi loin que je me souvienne je crois bien avoir toujours dessiné et peins. Première exposition à 17 ans et n'ai pas arrêté depuis.

Passionné par le Japon j'essaye dans mon travail de m'approcher de cette spontanéité et de cette force créatrice directe. La couleur est jetée à la face de la toile dans un geste à la fois brutal et subtil, puissant et précis. L'expression humaine est mon sujet de prédilection, il y a tellement à découvrir dans le paysage humain.

C'est en ça que je trouve passionnant de réaliser des portraits, c'est une étude anatomique, psychologique et picturale de notre espèce.



Mes compétences :

Artiste

Artiste peintre

Peintre

Peinture

Peinture acrylique

Portrait

Réalisation