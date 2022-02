Pamela CHRISTINY PAMELA (CHRISTINY)

J'ai 20 ans d'expérience dans le développement commercial et le management d'équipe commerciales ou opérationnelles. Spécialisée en gestion de projet et réponse aux appels d'offre, j'ai également l'expérience de la gestion de centres de profit et de solides connaissances juridiques générales. Ces dernières années, j'ai opéré dans le domaine du déménagement, aussi bien en transfert d'entreprise qu'en accompagnement mobilité grands comptes. Avec des missions multiples, stratégie et développement BtoB (commercial et marketing), gestion de réseau, gestion opérationnelle, mises en place de KPI par pôle et suivi des normes ISO 9001 & 14001. Souple mais pragmatique, j'ai une bonne vision transversale et je sais apprécier rapidement les interactions entre services. Mes expériences professionnelles m'ont permis d’acquérir une compétence dans différents domaines d'activité.



Mes compétences :

Logistique globale

Assurances IARD

Qualité client