Paméla PETITBON

Rigoureuse et organisée, j'ai consacré l'essentiel de mon expérience à construire des gammes de produits dans lesquelles créativité rime avec profitabilité et succès commercial.



J’ai notamment acquis de solides compétences dans les Etudes de Marché, le Process de Développement de Produits, le Sourcing et les Achats, mais aussi les Salons professionnels et les Publicités TV.