Panayiotis BLACKBURNE

Je suis ostéopathe diplômé depuis 2007, je pratique aujourd'hui l'ostéopathie biodynamique, le senti énergétique, les nœuds émotionnels, le 3D, la libération du stress émotionnel et les techniques hypnagogiques (rêve éveillé) à Cagnes sur mer.



J'ai continué à me former depuis la fin de ma formation dans des domaines divers tels que l'énergétique globale, la biodynamique, la médecine chinoise des émotions, auriculothérapie, le décodage biologique, la biopsychosynergie, le senti énergétique.



Mes soins s'adressent à tout public (bébés, enfants, adolescents, adultes, personnes âgées, sportifs, femmes enceintes, handicapés).

Mon domaine de prédilection est aujourd'hui le travail en synergie la médecine allopathique et les approches psycho-thérapeutiques.



Mes compétences :

Santé