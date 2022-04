Laurence HAMON

*Psychologue Clinicienne installée en libéral après 20 ans d'expérience professionnelle dans diverses institutions.

- Je reçois en thérapie l'enfant, l'adolescent, l'adulte et le sénior.

- Je réalise des bilans psychologiques (test QI) pour enfants présentant +/- des difficultés dans leurs apprentissages scolaires (précocité intellectuelle, déficience intellectuelle et les troubles dits "dys", TDAH...).



*Praticienne en EMDR.



*Praticienne en Méditation de Pleine Conscience. Intérêt pour la psychologie des compétences et des ressources.



http://www.hamon-psychologue.e-monsite.com



Mes compétences :

Ecoute active

Relationnelle

Adaptation

Gestion des traumatismes