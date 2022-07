Paola CLEMENTI

Je possède 10 ans d’expérience dans un environnement international dans l'administation des ventes, la logistique, les “master data” liés aux clients et à la tarification et la gestion de projets.

De plus je connais les systèmes informatique SAP et Oracle.

J’aime la communication et les relations humaines et le travail en équipe.

Je possède une très bonne capacité d’organisation me permettant de gérer efficacement les priorités. Consciencieuse dans mon travail, je suis dynamique, mobile et disponible immédiatement.



Mes compétences :

SAP

Oracle

Sarbanes-Oxley

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Microsoft Excel

Lotus Notes/Domino

Business Objects

Audit