Paola DE AZEVEDO

GEMO EMPLOI, groupe FIGECA c'est une cinquantaine d'agences d'emploi sur le territoire national.



PME active et flexible nous avons pour objectif d'intégrer des collaborateurs qui souhaitent évoluer et œuvrer dans un environnement de qualité.



Nous sommes en veille de profils commerciaux pour renforcer nos équipes sur l'OUEST. Faites-vous connaître !



Ouverture d'agences sur mon secteur :



- VANNES en Juillet 2015

- LANDERNEAU en Septembre 2016



Notre développement est constant et serein...



Mes compétences :

Prospection

Management

Négociation

Recrutement