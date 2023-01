Paola PAOLA (ROSSI)

Décoratrice d'intérieur exercent en indépendants ( auto-entrepreneur )

Le métier de décorateur d'intérieur est un métier axé sur la créativité mais aussi sur des compétences techniques.

Son rôle est de conseiller, de donner un avis objectif sur l'esthétique du lieu en tenant compte des envies, des goûts et des priorités de ses clients. Après la visite du bien et une première entrevue avec les propriétaires, le professionnel réalise une étude précise et chiffre son intervention. Ses compétences sont donc à la fois techniques et artistiques. Il va prendre les mesures, sélectionner des échantillons et imaginer les améliorations possibles en fonction des besoins mais surtout du budget de son client.