Pascal ARCANGER

Mes compétences :

Véritable animateur de la qualité et des affaires réglementaires, mon parcours m'a permis d'établir la politique qualité en lien avec la stratégie d'entreprise dans des structures allant de la start-up au groupe multi-sites.



Ayant travaillé essentiellement dans le secteur laitier dont le babyfood et les produits cosmétiques, je connais particulièrement bien le pilotage des systèmes de management de la qualité, la sécurité des aliments. J'ai mis en place les normes FSSC 22000 à plusieurs reprise et animer les référentiels IFS, BRC, ISO 22716.



Mes réalisations m'ont offert la possibilité de travailler en mode lean management, management agile avec pragmatisme et détermination.

Réellement à l'aise avec le process, parlant anglais, j'ai géré des audits avec des autorités etrangères, conduit des évaluations fournisseur sur site en Europe, négocié des cahiers des charges avec des clients grand export.