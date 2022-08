Pascal AUBRY

Après 25 ans passés à l'université de Rennes 1 sur différents postes, j'ai intégré le Rectorat de Rennes en décembre 2017 en tant que responsable du Pôle Proximité de la DSII (Direction du Système d'Information et de l'Innovation).

A la tête d'un pôle de 50 agents, ma principale mission était l'accompagnement des collectivités locales (Région Bretagne et Départements 22, 29, 35 et 56) dans la prise en charge des parcs informatiques des lycées et collèges de l'Académie de Rennes.

Je suis aujourd'hui chargé de projets transversaux et des relations avec les collectivités territoriales.



Mes compétences :

Gestion de projet

Assistance à Maîtrise d'Ouvrage

Animation d'équipe

Communication

Sécurité