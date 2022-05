Patrice BLANCHARD

Analyste programmeur, analyste veille technologique, webmaster puis responsable intranet et chef de projet web au sein de la direction Communication de la filiale informatique des Banques Populaires pendant près de 20 ans, j'accompagne désormais en freelance les entreprises de toute taille dans leurs projets de communication web, la mise en place de leur écosystème intranet, leur transformation numérique, la conduite de leurs projets informatiques, ... Audit & conseil, assistance à maîtrise d'ouvrage, conduite de projet, formation, gouvernance et indicateurs de pilotage, ..., j'aime associer mes compétences et celles de mon réseau d'indépendants aux besoins de l'entreprise et aux usages de leurs clients pour réussir, ensemble, des projets pertinents et utiles !



Mes compétences :

PHP

Informatique

SQL

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Drupal

Intranet

Création de site internet

Veille technologique

Gestion de contenu

Conduite / gestion de projet