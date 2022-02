Pascal AUVRAY

Faire de la politique de Management des Ressources Humaines un véritable levier de performance pour l'entreprise et développer l'adhésion du personnel à ses objectifs par un dialogue permanent fondé sur la recherche d'un consensus acceptable par tous les acteurs sociaux.



Professionnaliser la Gestion des Ressources Humaines afin qu'elle constitue un levier de la stratégie de l'entreprise (maîtrise de l'évolution des frais de personnel, passage aux rémunérations variables basées sur la performance, gestion des compétences et des carrières, augmentation du niveau de qualification du personnel non roulant).



Mes compétences :

Management, communiquons en couleurs

Sens de l'organisation

Ecoute et communication

Rigueur

Formation