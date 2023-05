Pascal BARBAUT

 Directeur reconnu en stratégie commerciale et restructuration

 Analyses financières, business plans, plans de trésorerie, stratégies commerciales, plans de financement, gestion d’entreprise

 Maîtrise du monde du marketing, du service client, négociation, de la communication et des relations interpersonnelles

 Manager d’une équipe de 25 personnes sur 12 centres de profits

 Création et supervision de sites web et de l’environnement digital

 Responsable de projet et mise en place des procédures

 Réalisation de plan marketing pour de grands comptes

 Gestion des sous- traitants, partenaires et de la gestion des flux

 Obtention de multiples financements ou subvention