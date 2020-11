Pascal BARRE

Etablissements Emile et Léon Barré - au coeur des Ardennes Françaises depuis 1904- Forge & Estampage, Mécanique Générale, Traitements Thermiques, Pliage, Assemblage. FABRICANT de pièces Mécaniques et de Fixations SPÉCIFIQUES & Standards, en petites & moyennes séries. E.L.B est présent dans de nombreux secteurs économiques dont l'Activité Ferroviaire et les Carrières & Cimenteries. Je représente la

Quatrième Génération en compagnie de mon épouse et de mon fils aîné.

Notre Société compte à ce jour un effectif de 5 personnes.