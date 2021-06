Bonjour,



Vision stratégique de l'entreprise, responsabilité, aptitudes managériales, sens de la communication, adaptabilité, et goût pour de nouveaux défis sont mes atouts.



J'ai débuté ma carrière comme chef de projet dans l'informatique, domaine alors très stratégique pour les entreprises, car c'était les prémices de l'informatisation des entreprises.



Aujourd'hui, les domaines QSE permettent aux entreprises de répondre aux besoins actuels des marchés, d'anticiper les besoins futurs et de mieux maitriser les risques. Et la stratégie QSE est devenue la pierre angulaire de la stratégie des entreprises.



Désireux de participer à ce nouveau défi, j'ai entrepris ma reconversion QSE en 2008 et j'ai eu en charge différents postes de Responsable ou de Consultant dans ces domaines.



Actuellement Responsable QSE de 14 agences en France, je suis à l'écoute du marché afin de vous accompagner dans votre stratégie, et d'étendre mon champ de connaissances et compétences.



Pascal Baudin



Mes compétences :

Management de la qualité

Méthodologies

Management d'équipe

Audit et Conseil auprès des entreprises sur l

Prévention des risques professionnels

Formateur

ISO 900X Standard

ISO 14001 Standard

Audit

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Gestion de la qualité