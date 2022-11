Riche de plusieurs années dans le métier du Test et de la Validation et plus récemment dans le Support et Service Client, j'ai eu à suivre et j'ai mené à bien plusieurs projets. J'en ai acquis une large expérience dans la conduite et la gestion de projets.

Ayant le sens du Service Client, je souhaite aujourd'hui gérer de nouveaux projets dans le Support Client.



Mes compétences :

GSM

Télécommunications

Test logiciel

Service client

Gestion de projet