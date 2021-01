Pascal BESSE

Diplômé de l'ÉNAP, j'ai agi dans trois secteurs: l'optimisation de la performance publique, la sécurité et le développement régional.



J'exerce depuis 2016 au Ministère des relations internationales et de la Francophonie du Québec (MRIF) où je suis le Conseiller à la sécurité extérieure.



Mon rôle consiste à soutenir le Ministère afin qu'il ait les réflexes les plus aiguisés en termes de gestion des risques en sécurité et de m'assurer de l'efficacité des dispositifs et procédures de sécurité.



Je donne des formations et collabore avec des organisations reconnues en gestion des risques (OCCAH, SQ, SCRS, etc.)



Entre 2008 et 2016, j'officiais comme Conseiller à la gouvernance au Secrétariat du Conseil du trésor, organisme central du Québec qui cadre les orientations et accorde les budgets aux ministères et organismes du Gouvernement.



Cette expérience fut entrecoupée en 2010-2011 par un soutien au Bureau de la Capitale Nationale, support gouvernemental aux événements et aux investissements réalisés dans la région de Québec.



Mes principales réussites en optimisation de la performance publique sont :



- d'avoir conseillé en 2000, en vue de la mise en oeuvre efficace de la future Loi sur l'administration publique (LAP), au gouvernement du Québec de rédiger des plans stratégiques triennaux afin de s'orienter vers les impacts sur les citoyens et non sur les résultats des activités, conseil appliqué rapidement depuis (plus si sûr aujourd'hui);



- d'avoir coordonné et rédigé en 2008-2009, le Bilan du plan de modernisation du Gouvernement;



- d'avoir rédigé en 2010 le Guide sur la mise en place et consolidation de la Fonction de Vérification interne dans les ministères et organismes du Gouvernement;





Mes principales réussites en sécurité et protection sont :



- de n'avoir compté aucun décès ni blessure grave au sein du personnel du gouvernement du Québec à l'étranger et au siège social du Ministère des relations internationales et de la Francophonie, depuis mon entrée en fonction comme Conseiller en 2016;



-d'avoir crée et développé en 2001-2002, un schéma d'intervention en sécurité, encore utilisé aujourd'hui par plusieurs ministères;



- d'être intervenu afin de réduire les impacts de plusieurs sinistres sur le Québec, dont le 11 septembre 2001, la rupture de la route 138 sur la Côte Nord (alors gestionnaire de l'unité de sécurité du MAPAQ, j'ai proposé au Gouvernement de changer le sens des approvisionnements d'un axe est-ouest routier vers un axe nord-sud fluvial, proposition acceptée et mise en oeuvre par tous les acteurs publics qui ont à cette fin réquisitionné plusieurs navires de tourisme notamment).





Mes principales réussites en développement régional sont :



- d'avoir bonifié le calcul des investissements régionaux promus par le ministre responsable de la région;



- d'avoir contribué à la concertation et à l'analyse précédant la décision de construire l'Amphithéâtre multifonctionnel, devenu depuis Centre Vidéotron.



Mes principaux regrets dans ma carrière :

- D'avoir refusé l'offre de poste de gestionnaire de la sécurité alors que j'effectuais cette fonction par intérim chaque année depuis plusieurs années, par considération pour le manque de ressources humaines dédiées dans le service (considération tout autant égale dans tous les autres services du Gouvernement au cours de ma carrière).



- En France, d'avoir échoué ma tentative de retour dans mon pays natal en 2011-2012 afin de faciliter la mise en oeuvre des visées du gouvernement français. Malgré de multiples CV envoyés (200) et rencontres avec des autorités de tous niveaux, du municipal (comme par exemple les maires d'Andernos les Bains et de Gujan-Mestras), au régional (rencontre du Cabinet du président général de Gironde, du DGS du Conseil régional d'Aquitaine), jusqu'aux autorités de niveau central à Paris (par exemple, deux entrevues réussies, sans dotation finale au sein des Services de sécurité du Premier ministre)



Mon expérience professionnelle m'a amené à manager des individus ayant des antécédents judiciaires dès 16 ans, puis je fus directeur de points de services pour une compagnie américaine d'informatique et d'électronique, Tandy France, de 21 ans à 23 ans.



La gestion axée sur les résultats a donc fait partie de mes expériences dès 1987.



L'intégrité et les relations harmonieuses avec les personnes qui m'entourent sont mes préoccupations constantes afin de réussir mon but final, bien dormir et conserver une bonne santé physique et mentale.



Mes compétences :

Protection des biens et des personnes

Gestion de la performance

Optimisation des process

Gestion des ressources humaines

Sécurité

Gouvernance d'entreprise

Planification stratégique