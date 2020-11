Chef d'entreprise à l'international - Pascal BRUN (MBA)



Actuellement Chef d'entreprise sur le marché dentaire après avoir été actif dans la climatisation et l'automobile, je dirige aujourd'hui la filiale Française du Groupe Suisse Cendres+Métaux après avoir été membre du Conseil des filiales européennes. Mes caractéristiques personnelles et fonctionnelles sont les suivantes :



Forte culture commerciale et marketing acquise lors de mes études supérieures et mes 20 ans d'expérience professionnelle à un niveau cadre.



Polyvalence éprouvée puisque je suis en charge des finances, des ressources humaines, du juridique (fusions/acquisitions) en plus du commerce.



Profil analytique complété par un attrait certain pour le "terrain" et la relation clients. - Sens aigu du défi et de la prise de responsabilités.



Parcours multi-culturel étayé par une pratique courante de l'Anglais et de l'Allemand.



Mes compétences :

Finances

Marketing

Commerce

Ressources humaines

Juridique entreprise