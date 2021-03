Pascal CARIOU

Véritable homme de terrain, de formation autodidacte, et chargé de la mise en place d'une stratégie commerciale cohérente et pragmatique, j'ai su démontrer de manière opérationnelle mon savoir-faire dans le domaine de la l’organisation, du management et de la gestion.



Mes compétences :

Responsable commercial

Fast mode et accessoires du pret-à-porter

Responsable achats textiles et accessoires

Gestion centre de profit , magasins

Textile mode et accessoires

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merchandising

Consultant immobilier

Conseil en defiscalisation