Préventeur avec une expérience professionnelle dans l'industrie et le BTP, je développe des activités de conseil et de formation (Habilitation IPRP de la DIRECCTE) auprès d'entreprises de tous types et de toutes tailles dans le domaine de la santé sécurité au travail.



Mon accompagnement consiste à réaliser pour vous les prestations suivantes :

- identification des dangers

- évaluation et gestion des risques

- prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles

- aide à l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels

- formation sécurité (prévention des risques professionnels, CHSCT, plan de prévention...)

- formation hygiène (HACCP pour les métiers de bouche, restauration collective...)



Mes préoccupations sont :

- d' analyser la demande de mes clients

- de répondre à leurs préoccupations le mieux possible

- de participer à une démarche d'amélioration continue dans l'entreprise

- d'aider les responsables et les salariés à développer une culture de prévention



En espérant y participer à vos côtés, n'hésitez pas à me contacter.



Cordialement,

Pascal Chatelain



Un remerciement aux partenaires et aux entreprises qui m'ont fait confiance :



SHISEIDO, YVES ROCHER, SFR, PERRIER, BURGER KING, MC DONALD'S, KFC et tous les autres...



Mes compétences :

Gestion des risques professionnels

Sécurité au travail

Santé au travail

Formation professionnelle

Évaluation des risques professionnels

Sécurité incendie

Secourisme

HACCP